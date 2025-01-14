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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

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Военная операция на Украине

В Киеве прогремела серия взрывов, пишут «УНИАН» и «РБК Украина». По данным «УНИАН», они произошли в Деснянском районе.

Киевская городская администрация в 0:06 мск объявила воздушную тревогу в украинской столице.

Мэр Киева Виталий Кличко позднее написал в телеграм-канале, что на левом берегу города работают силы ПВО.

Кроме того, «РБК. Украина» и «Общественное» писали о взрывах в Сумах.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 11 января взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской области, Черкасской и Николаевской областях Украины.

Тогда же в Киевской области на фоне сообщений о воздушной тревоге сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). За день до этого взрывы были слышны также в украинской столице.

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