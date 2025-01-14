В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве прогремела серия взрывов, пишут «УНИАН» и «РБК Украина». По данным «УНИАН», они произошли в Деснянском районе.
Киевская городская администрация в 0:06 мск объявила воздушную тревогу в украинской столице.
Мэр Киева Виталий Кличко позднее написал в телеграм-канале, что на левом берегу города работают силы ПВО.
Кроме того, «РБК. Украина» и «Общественное» писали о взрывах в Сумах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 11 января взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской области, Черкасской и Николаевской областях Украины.
Тогда же в Киевской области на фоне сообщений о воздушной тревоге сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). За день до этого взрывы были слышны также в украинской столице.
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