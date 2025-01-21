Жена Сноудена подала документы на российское гражданство
Жена бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
«Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — сказал Кучерена и отметил, что не занимается этим вопросом.
Адвокат добавил, что у Миллс не должно быть проблем с получением российского гражданства, так как «она законопослушный гражданин».
РБК обратился за комментарием к Анатолию Кучерене.
Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности.
После обнародования данных Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Москву, где больше месяца пробыл в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В августе 2013 года он получил в России временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен. В 2022 году Сноуден получил российское гражданство.
По данным агентства, акробатка и блогер Миллс приехала из США в Москву к Сноудену в октябре 2014 года. В 2017 году они тайно зарегистрировали брак в одном из российских загсов.
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