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Политика ,  
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Жена Сноудена подала документы на российское гражданство

Линдси Миллс и Эдвард Сноуден
Линдси Миллс и Эдвард Сноуден (Фото: lsjourney / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Жена бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — сказал Кучерена и отметил, что не занимается этим вопросом.

Адвокат добавил, что у Миллс не должно быть проблем с получением российского гражданства, так как «она законопослушный гражданин».

РБК обратился за комментарием к Анатолию Кучерене.

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Эдвард Сноуден

Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности.

После обнародования данных Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Москву, где больше месяца пробыл в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В августе 2013 года он получил в России временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен. В 2022 году Сноуден получил российское гражданство.

По данным агентства, акробатка и блогер Миллс приехала из США в Москву к Сноудену в октябре 2014 года. В 2017 году они тайно зарегистрировали брак в одном из российских загсов.

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Теги
Эдвард Сноуден гражданство РФ Россия
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