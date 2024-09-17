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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Сноуден допустил подрыв пейджеров «Хезболлы» с помощью взрывчатки

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сноуден считает активацию бомб в пейджерах членов «Хезболлы» более вероятной, чем взрыв перегретых аккумуляторов из-за кибератаки. Он объясняет свое мнение большим числом «последовательных и серьезных травм»
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден (Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images)

Пейджеры членов ливанской группировки «Хезболла», скорее всего, взорвались из-за заложенной взрывчатки, а не в результате взлома, заявил бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден.

«Слишком много последовательных и очень серьезных травм. Если бы взрывались перегретые аккумуляторы, можно было бы ожидать гораздо большего количества мелких возгораний и осечек», — написал он в X.

Сноуден допустил подрыв пейджеров «Хезболлы» с помощью взрывчатки
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Сноуден назвал безрассудной эту операцию, ответственной за которую он считает Израиль. Он отметил, что взрывы произошли рядом с мирными жителями. По его мнению, из-за этого атака «неотличима от терроризма».

Днем 17 сентября по всему Ливану прогремели взрывы. Пострадали по меньшей мере 2,8 тыс. человек, более 200 — в критическом состоянии, заявили в ливанском Минздраве. Погибли девять человек, в том числе восьмилетняя девочка. Источники Al Hadath сообщали, что среди погибших — сын депутата ливанского парламента от группировки Али Аммара. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд уточнил, что у большинства пострадавших зафиксированы травмы лица, кистей рук и живота.

Эксперты допустили, что в пейджеры «Хезболлы» заранее вставили взрывчатку
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Фото:Emilie Madi / Reuters

При взрыве пейджера пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства. Кроме того, Al Hadath писало, что при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске.

Группировка возложила ответственность на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.

По данным WSJ и Reuters, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно полученной «Хезболлой». Представитель группировки подтвердил, что пейджеры были у «сотен боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Эдвард Сноуден Ливан Хезболла Израиль пейджер
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