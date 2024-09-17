Сноуден допустил подрыв пейджеров «Хезболлы» с помощью взрывчатки
Пейджеры членов ливанской группировки «Хезболла», скорее всего, взорвались из-за заложенной взрывчатки, а не в результате взлома, заявил бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден.
«Слишком много последовательных и очень серьезных травм. Если бы взрывались перегретые аккумуляторы, можно было бы ожидать гораздо большего количества мелких возгораний и осечек», — написал он в X.
Сноуден назвал безрассудной эту операцию, ответственной за которую он считает Израиль. Он отметил, что взрывы произошли рядом с мирными жителями. По его мнению, из-за этого атака «неотличима от терроризма».
Днем 17 сентября по всему Ливану прогремели взрывы. Пострадали по меньшей мере 2,8 тыс. человек, более 200 — в критическом состоянии, заявили в ливанском Минздраве. Погибли девять человек, в том числе восьмилетняя девочка. Источники Al Hadath сообщали, что среди погибших — сын депутата ливанского парламента от группировки Али Аммара. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд уточнил, что у большинства пострадавших зафиксированы травмы лица, кистей рук и живота.
При взрыве пейджера пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства. Кроме того, Al Hadath писало, что при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске.
Группировка возложила ответственность на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.
По данным WSJ и Reuters, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно полученной «Хезболлой». Представитель группировки подтвердил, что пейджеры были у «сотен боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.
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