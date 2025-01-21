Глава Еврокомиссии заявила о «заоблачных тратах» на электроэнергию в ЕС

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«Свобода» от энергоресурсов из России досталась Евросоюзу дорогой ценой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава Еврокомиссии отметила, что из-за отказа ЕС от энергетических ресурсов из России домохозяйства и предприятия «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета».

«Наш импорт газа из России сократился примерно на 75%. И теперь мы импортируем из России только 3% нашей нефти и совсем не используем уголь», — сказала она.

По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких и стабильных цен на энергоносители. «Мы должны продолжать диверсифицировать наши источники энергии и расширять использование экологически чистых источников энергии, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах — и ядерных», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС в рамках нового, 16-го пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия.

В Кремле санкции назвали «обоюдоострым оружием», которое «бумерангом бьет» по интересам вводящих в ЕС стран. У Москвы есть опыт «минимизации последствий» от ограничений, заверили там.