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Война санкций ,  
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Глава Еврокомиссии заявила о «заоблачных тратах» на электроэнергию в ЕС

Сюжет
Война санкций
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

«Свобода» от энергоресурсов из России досталась Евросоюзу дорогой ценой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава Еврокомиссии отметила, что из-за отказа ЕС от энергетических ресурсов из России домохозяйства и предприятия «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета».

«Наш импорт газа из России сократился примерно на 75%. И теперь мы импортируем из России только 3% нашей нефти и совсем не используем уголь», — сказала она.

По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких и стабильных цен на энергоносители. «Мы должны продолжать диверсифицировать наши источники энергии и расширять использование экологически чистых источников энергии, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах — и ядерных», — отметила фон дер Ляйен.

Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от СПГ и алюминия из России
Политика
Фото:David Hecker / Getty Images

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС в рамках нового, 16-го пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия.

В Кремле санкции назвали «обоюдоострым оружием», которое «бумерангом бьет» по интересам вводящих в ЕС стран. У Москвы есть опыт «минимизации последствий» от ограничений, заверили там.

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Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия давосский форум ЕС газ нефть
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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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