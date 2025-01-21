Лукашенко назвал заявления Трампа о Гренландии фейковыми
Заявления президента США Дональда Трампа о претензиях на территорию Канады и Гренландии были сделаны, чтобы вызвать резонанс в СМИ, и не являются действительными намерениями. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».
«Я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы, <...> это все для СМИ — помпа», — считает он.
По мнению Лукашенко, подобные ложные заявления «авторитета стране не добавляют». Он также сравнил планы Трампа на Гренландию и Канаду с присоединением Донбасса и Новороссии к России.
«Штат очередной будет Канада или Мексика, <...> ну тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать», — заявил белорусский президент.
Трамп не раз высказывал идею о присоединении Канады и Гренландии к США. После новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо он предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он пообещал ей экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, в том числе со стороны «российских и китайских кораблей». В ответ Трюдо заявил, что Канада «ни за что не станет частью США».
Претензии на Гренландию также вызвали резко негативную реакцию. Премьер-министр Дании, в состав которой входит Гренландия, Метте Фредериксен выразила уверенность, что давление со стороны США исключено, а глава Гренландии Муте Эгеде отметил, что остров «не продается и не будет продаваться».
При этом, согласно результатам опроса американской компании, больше половины (57,3%) жителей Гренландии выступили за присоединение острова к США.
Трамп также говорил о желании восстановить контроль США над Панамским каналом (передан Панаме в 1997 году), а Мексиканский залив переименовать в Американский.
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