Лукашенко назвал заявления Трампа о Гренландии фейковыми

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Заявления президента США Дональда Трампа о претензиях на территорию Канады и Гренландии были сделаны, чтобы вызвать резонанс в СМИ, и не являются действительными намерениями. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».

«Я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы, <...> это все для СМИ — помпа», — считает он.

По мнению Лукашенко, подобные ложные заявления «авторитета стране не добавляют». Он также сравнил планы Трампа на Гренландию и Канаду с присоединением Донбасса и Новороссии к России.

«Штат очередной будет Канада или Мексика, <...> ну тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать», — заявил белорусский президент.

Трамп не раз высказывал идею о присоединении Канады и Гренландии к США. После новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо он предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он пообещал ей экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, в том числе со стороны «российских и китайских кораблей». В ответ Трюдо заявил, что Канада «ни за что не станет частью США».

Претензии на Гренландию также вызвали резко негативную реакцию. Премьер-министр Дании, в состав которой входит Гренландия, Метте Фредериксен выразила уверенность, что давление со стороны США исключено, а глава Гренландии Муте Эгеде отметил, что остров «не продается и не будет продаваться».

При этом, согласно результатам опроса американской компании, больше половины (57,3%) жителей Гренландии выступили за присоединение острова к США.

Трамп также говорил о желании восстановить контроль США над Панамским каналом (передан Панаме в 1997 году), а Мексиканский залив переименовать в Американский.