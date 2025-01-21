На Украине арестовали бывшего журналиста закрытых властями каналов

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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому экс-телеведущему телеканалов «НАШ» и NewsOne Максиму Назарову, обвиняемому в пророссийских взглядах. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, Назаров получил два месяца ареста с правом внесения залога в 12,9 млн грн (около 30 млн руб.).

Суд частично удовлетворил ходатайство обвинения: как сообщает новостной портал FOCUS.UA, прокуроры требовали содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога, в то время как адвокаты настаивали на личном обязательстве или домашнем аресте. Сам Назаров во время судебного разбирательства заявил, что не предавал Украину и работал на ее благо.

Блогер Максим Назаров (настоящее имя — Назар Диордица) до 2022 года работал ведущим на телеканале «НАШ», а также на канале NewsOne. Телеканал «НАШ» был заблокирован внесудебными санкциями СНБО в феврале 2022 года, а три других украинских канала, включая NewsOne, были отключены от спутникового вещания и цифровых платформ в феврале 2021 года. Каналы обвинили в распространении пророссийской пропаганды.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее провела в доме экс-ведущего обыски. В СБУ отметили, что с начала военной операции на Украине Назаров продолжал приглашать на свои эфиры в YouTube экспертов с пророссийской позицией.