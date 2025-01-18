СБУ провела обыски у экс-ведущего каналов Медведчука и Мураева

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у экс-ведущего каналов председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным «Суспiльне» и «РБК Украина», обыски провели у блогера Макса Назарова (настоящее имя — Назар Диордица).

В ведомстве отметили, что после начала военной операции на Украине блогер продолжал приглашать на свои эфиры в YouTube экспертов, которые придерживаются пророссийской позиции.

На канал Диордицы на YouТube («Да это так») подписано более 200 тыс. человек. Последние выпуски его интервью выходили пять месяцев назад. У блогера также есть телеграм-канал, где он регулярно выкладывает посты, посвященные конфликту на Украине.

В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос об избрании блогеру меры пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До 2022 года Диордица был ведущим на телеканале «Наш», владельцем которого является Мураев. Телеканал отключили от спутника, кабельных сетей и всех цифровых платформ в феврале 2022 года.

Диордица также работал на канале Newsone. Вещание каналов «112», Newsone и Zik, которые входили в так называемый пул Медведчука, было запрещено в феврале 2021 года. Причиной санкций против украинских телеканалов стали обвинения в распространении пророссийской пропаганды.