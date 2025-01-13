Две женщины и ребенок пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

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Женщина и годовалый ребенок получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Зозули Борисовского района беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль с потерпевшими, повредив транспортное средство осколками. Бригады скорой помощи оперативно доставили пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода.

Кроме того, еще одна женщина обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой, полученной в результате атаки на частный дом в селе Лозовом Белгородского района. Дроном была пробита кровля дома и посечен забор. Женщина отказалась от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 10 января в результате атаки беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека.

Двое мужчин были ранены при атаке автомобиля дроном-камикадзе в районе села Ясные Зори. Водитель рейсового автобуса на автодороге Никольское — Ясные Зори получил травму, когда дрон врезался в его транспорт. В этот же день ВСУ атаковали несколько населенных пунктов региона, в том числе Малиновку и Октябрьский, повредив три квартиры, автомобили и линию электропередачи, при этом десять из 15 беспилотников были сбиты системой ПВО.