В Брянской области военные перехватили 18 дронов

В Брянской области перехватили 18 дронов, еще 12 — в Ростовской области. Губернатор Смоленской области рассказал об отражении атаки и загоревшейся кровли на «отдельных зданиях»

Средства ПВО в Брянской области перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов, среди них два реактивных, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!», — добавил он.

Этой ночью об атаке дронов рассказал также губернатор соседней Смоленской области Василий Антохин. ПВО отразила атаку, никто не пострадал. «На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — добавил Анохин.

В Ростовской области за ночь сбили и подавили 12 беспилотников. «Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным пострадавших нет», — написал губернатор Юрий Слюсарь.

Утром Росавиация сообщила об ограничения на работу аэропортов Казани и Ульяновска.

Вечером предыдущего дня, 20 января, в результате падения беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Пострадавших не было, а пожарные продолжат тушение возгорания, «как только это будет безопасно», сообщил губернатор Александр Гусев.