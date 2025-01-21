В Брянской области военные перехватили 18 дронов
Средства ПВО в Брянской области перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов, среди них два реактивных, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!», — добавил он.
Этой ночью об атаке дронов рассказал также губернатор соседней Смоленской области Василий Антохин. ПВО отразила атаку, никто не пострадал. «На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — добавил Анохин.
В Ростовской области за ночь сбили и подавили 12 беспилотников. «Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным пострадавших нет», — написал губернатор Юрий Слюсарь.
Утром Росавиация сообщила об ограничения на работу аэропортов Казани и Ульяновска.
Вечером предыдущего дня, 20 января, в результате падения беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Пострадавших не было, а пожарные продолжат тушение возгорания, «как только это будет безопасно», сообщил губернатор Александр Гусев.
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