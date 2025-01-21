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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области военные перехватили 18 дронов

Брянский губернатор Богомаз: перехвачены 18 беспилотников, пострадавших нет
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Военная операция на Украине
В Брянской области перехватили 18 дронов, еще 12 — в Ростовской области. Губернатор Смоленской области рассказал об отражении атаки и загоревшейся кровли на «отдельных зданиях»

Средства ПВО в Брянской области перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов, среди них два реактивных, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!», — добавил он.

Этой ночью об атаке дронов рассказал также губернатор соседней Смоленской области Василий Антохин. ПВО отразила атаку, никто не пострадал. «На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — добавил Анохин.

В Ростовской области за ночь сбили и подавили 12 беспилотников. «Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным пострадавших нет», — написал губернатор Юрий Слюсарь.

Утром Росавиация сообщила об ограничения на работу аэропортов Казани и Ульяновска.

Вечером предыдущего дня, 20 января, в результате падения беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в Воронежской области. Пострадавших не было, а пожарные продолжат тушение возгорания, «как только это будет безопасно», сообщил губернатор Александр Гусев.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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