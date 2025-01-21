Башмет заявил о готовности воевать с оружием в зоне спецоперации

Юрий Башмет (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону военной операции на Украине, если это будет необходимо. В интервью ТАСС он отметил, что, хотя его основная профессиональная деятельность — это музыка, он готов выполнить свой долг и, если потребуется, лично принять участие в боевых действиях.

«Как скрипач, я гораздо лучше справляюсь с инструментом, чем с оружием. Но если будет нужно, я сам пойду и буду стрелять», — подчеркнул Башмет, говоря о своей готовности защищать Родину.

Также в интервью Башмет высказал жесткое мнение о тех артистах, кто уехал из России после начала спецоперации.

«Это люди, которым нечего сказать в своей стране, у которых нет совести. Конечно, это личное дело каждого, и я не могу осуждать тех, кто решился уехать, но мне непонятно, как можно лишиться того, что ты создал за годы своей жизни», — заявил он.

Юрий Башмет — художественный руководитель и главный дирижер нескольких оркестров, включая камерный ансамбль «Солисты Москвы», государственный симфонический оркестр «Новая Россия», а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который в 2024 году стал федеральным государственным учреждением культуры.

Музыкант ранее выразил мнение, что отказ Запада от русской культуры фактически является отказом от «сердца и души». Об этом он заявил на церемонии вручения ему медали Героя труда.

По словам Башмета, когда на Западе отвергают Чайковского, Пушкина и Чехова, они отказываются от самой сущности культуры. Он отметил, что Россия продолжает сохранять и развивать культуру, лидировавшую на мировой арене более двух столетий, с акцентом на классическую музыку.

Также дирижер подчеркнул, что российская культура отличается высоким профессионализмом, глубокой традицией и искренностью, что выделяет ее среди других.

19 января Башмет был внесен в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского и лишен государственных наград Украины.