Путин присвоил Башмету звание Героя труда

Вместе с Башметом звание Героя труда получили еще четыре человека — разработчик ядерного оружия Юрий Бармаков, обозреватель Ирина Краснопольская, дояр Владимир Михайлов и топ-менеджер «Сухого» Александр Пекарш

Юрий Башмет (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Народному артисту СССР, художественному руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством. Указ президента Владимира Путина о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

Башмет оказался в числе пяти награжденных. Звание Героя труда получили также Юрий Бармаков — разработчик ядерного оружия, первый заместитель научного руководителя института имени Духова; Александр Пекарш — заместитель гендиректора и глава филиала авиационной холдинговой компании «Сухой»; обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов.

Этим же указом пять трудовых коллективов награждены почетным знаком «За успехи в труде».

Проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» неоднократно становился лидером по объему выделенных средств из Фонда президентских грантов. В январе 2021 года он получил самый большой из всех распределенных на конкурсе грантов — 199 млн руб., а всего за три предыдущих года проект получил от Фонда грантов на 247,6 млн руб.

В марте 2014 года, до официального присоединения Крыма к России, Башмет был среди более 100 деятелей российской культуры, которые подписали письмо в поддержку решений президента Владимира Путина.

«В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму», — говорилось в послании.

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В детстве Башмет жил во Львове, там он закончил среднюю музыкальную школу, после чего поступил в Московскую консерваторию.