Путин присвоил Башмету звание Героя труда
Народному артисту СССР, художественному руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету присвоено звание Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством. Указ президента Владимира Путина о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.
Башмет оказался в числе пяти награжденных. Звание Героя труда получили также Юрий Бармаков — разработчик ядерного оружия, первый заместитель научного руководителя института имени Духова; Александр Пекарш — заместитель гендиректора и глава филиала авиационной холдинговой компании «Сухой»; обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов.
Этим же указом пять трудовых коллективов награждены почетным знаком «За успехи в труде».
Проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» неоднократно становился лидером по объему выделенных средств из Фонда президентских грантов. В январе 2021 года он получил самый большой из всех распределенных на конкурсе грантов — 199 млн руб., а всего за три предыдущих года проект получил от Фонда грантов на 247,6 млн руб.
В марте 2014 года, до официального присоединения Крыма к России, Башмет был среди более 100 деятелей российской культуры, которые подписали письмо в поддержку решений президента Владимира Путина.
«В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму», — говорилось в послании.
В детстве Башмет жил во Львове, там он закончил среднюю музыкальную школу, после чего поступил в Московскую консерваторию.