Зеленский ввел санкции против Садовничего, лидеров Компартии и ОПЗЖ
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, поэт Илья Резник и дирижер Юрий Башмет лишены государственных наград Украины, указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте его офиса.
Всего в санкционном списке 18 человек, в него также вошли лидеры запрещенных партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Коммунистической партии Петр Симоненко, а также депутат Нестор Шуфрич, бывший депутаты Евгений Мураев, Олег Волошин и Леонид Байсаров.
«Мы также готовим новые санкции, которые будут объявлены в ближайшее время», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Персональные санкции против Садовничего были введены еще в июне 2022 года, тогда же под ограничения попали еще 260 ректоров российских университетов. Всех упомянутых лишили госнаград.
Садовничий родился в селе Краснопавловка Харьковской области. Прошлой осенью ректор рассказывал, что на территории Украины у него остались родственники: «Правда, судьбу [их] не знаю. Они не звонят, и я тоже». «Там остались могилы — папы, мамы и брата. Все в одном месте лежат… Когда-то привозил в местную школу компьютеры, там даже был музей моего имени. Теперь, говорят, закрыли, а вывеску со стены сняли... Может, и не так. Не проверишь, точной информации нет», — добавил он.
По информации украинского издания «Страна», в офисе президента обсуждаются также возможные санкции против бывшего президента, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В окружении Зеленского такую идею поддерживают не все, поскольку это позволит Порошенко объявить о политическом преследовании и станет еще одной проблемой в отношениях с Евросоюзом.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов