Зеленский ввел санкции против Садовничего, лидеров Компартии и ОПЗЖ

Украина повторно лишила Садовничего государственных наград. Ректор МГУ родился селе в Харьковской области, у него там остались родственники

Виктор Садовничий (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, поэт Илья Резник и дирижер Юрий Башмет лишены государственных наград Украины, указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте его офиса.

Всего в санкционном списке 18 человек, в него также вошли лидеры запрещенных партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Коммунистической партии Петр Симоненко, а также депутат Нестор Шуфрич, бывший депутаты Евгений Мураев, Олег Волошин и Леонид Байсаров.

«Мы также готовим новые санкции, которые будут объявлены в ближайшее время», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Персональные санкции против Садовничего были введены еще в июне 2022 года, тогда же под ограничения попали еще 260 ректоров российских университетов. Всех упомянутых лишили госнаград. Садовничий родился в селе Краснопавловка Харьковской области. Прошлой осенью ректор рассказывал, что на территории Украины у него остались родственники: «Правда, судьбу [их] не знаю. Они не звонят, и я тоже». «Там остались могилы — папы, мамы и брата. Все в одном месте лежат… Когда-то привозил в местную школу компьютеры, там даже был музей моего имени. Теперь, говорят, закрыли, а вывеску со стены сняли... Может, и не так. Не проверишь, точной информации нет», — добавил он.

По информации украинского издания «Страна», в офисе президента обсуждаются также возможные санкции против бывшего президента, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В окружении Зеленского такую идею поддерживают не все, поскольку это позволит Порошенко объявить о политическом преследовании и станет еще одной проблемой в отношениях с Евросоюзом.