У осужденного экс-замдиректора ФСИН обнаружили долги на ₽376 млн

Валерий Максименко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

У бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, осужденного и приговоренного к девяти годам колонии по делу о взятке, обнаружены долги более чем на 376 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Максименко должен возместить ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам, в размере 330 млн руб. Кроме того, ему предстоит оплатить назначенный в рамках приговора уголовный штраф в размере 43 млн руб., а также более 3 млн руб. исполнительского сбора за неуплату штрафа в срок.

Имущество экс-замглавы ФСИН, включая 1,1 млн руб. на счетах, акции Apple (25 штук на $3 тыс.), депозитарные расписки Alibaba (более чем на $1,8 тыс.) и Aluminum Corp. (159 штук на $1,9 тыс.), а также акции Сбербанка (на 328,5 тыс. руб.), арестовано.

Суд постановил взыскать активы, если Максименко не оплатит долг самостоятельно.

В мае 2023 года суд приговорил бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки на сумму более 2 млн руб. и злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в 330 млн руб. Бывший замглавы ФСИН был лишен звания генерал-лейтенанта, наград и права работать на госслужбе в течение 11 лет.

По версии следствия, Максименко в 2018–2020 годах получил взятку в виде оплаты аренды загородного дома от бизнесмена, который впоследствии заключил контракты на строительство объектов ФСИН. Также он обязал региональные подразделения службы подписать многомиллиардные контракты с ФГУП, неспособным их исполнить. Подряды в итоге выполняла компания взяткодателя.

Максименко покинул пост в 2020 году. Ранее он заявлял, что ему «стыдно» комментировать работу ведомства, приводя в пример скандалы с пытками в колониях.