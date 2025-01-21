Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена

Новый президент США приказал всем чиновникам вернуться с удаленной работы, предписал правительству заняться восстановлением свободы слова и запретил использовать правосудие против политических противников

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал девять документов, выступая перед сторонниками на стадионе, трансляцию ведет ABC на YouTube.

Среди его распоряжений:

Отмена 78 указов и меморандумов Байдена;

Заморозка на принятие бюрократами новых нормативных актов «до полного контроля» над федеральным правительством;

Заморозка найма на государственную службу за исключением армии и некоторых других категорий;

Распоряжение всем госслужащим незамедлительно выйти с удаленной работы;

Распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни;

Выход из Парижского соглашения;

Письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату;

Предписание федеральному правительству восстановить свободу слова и отменить цензуру;

Запрет на использования системы правосудия в качестве против политических оппонентов прежней администрации.

Президент США поблагодарил собравшихся и пообещал, что те будут очень довольны, поскольку увидят, «как многое изменится в лучшую сторону».

Трамп в ходе выступления напомнил, как назвал слово «пошлины» любимым, за что подвергся критике. «Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми», — сказал президент США.

Политик вступил в должность президента США 20 января.