Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена
Президент США Дональд Трамп подписал девять документов, выступая перед сторонниками на стадионе, трансляцию ведет ABC на YouTube.
Среди его распоряжений:
- Отмена 78 указов и меморандумов Байдена;
- Заморозка на принятие бюрократами новых нормативных актов «до полного контроля» над федеральным правительством;
- Заморозка найма на государственную службу за исключением армии и некоторых других категорий;
- Распоряжение всем госслужащим незамедлительно выйти с удаленной работы;
- Распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни;
- Выход из Парижского соглашения;
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Письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату;
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Предписание федеральному правительству восстановить свободу слова и отменить цензуру;
- Запрет на использования системы правосудия в качестве против политических оппонентов прежней администрации.
Президент США поблагодарил собравшихся и пообещал, что те будут очень довольны, поскольку увидят, «как многое изменится в лучшую сторону».
Трамп в ходе выступления напомнил, как назвал слово «пошлины» любимым, за что подвергся критике. «Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия — на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми», — сказал президент США.
Политик вступил в должность президента США 20 января.
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