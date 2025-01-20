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Общество ,  
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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины в «Запорожце» Куценко

Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого Абдуллина Альберта Игоревича... на срок 1 месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Абдуллина обвиняют по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Мужчина свою вину признал.

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По версии следствия, в ходе конфликта Абдуллин нанес женщине множественные колото-резаные ранения предметом, похожим на нож. Удары пришлись на разные участки ее тела и в том числе попали в жизненно важные органы.

Скрывая преступление, обвиняемый переместил труп в салон автомобиля марки «ЗАЗ-968». Впоследствии было установлено, что машина принадлежит актеру Гоше Куценко.

Артист выразил соболезнования родственникам убитой. По данным телеграм-канала Baza, следователи намерены допросить Куценко в качестве свидетеля по делу.

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Гоша Куценко

актер, певец, сценарист, режиссер
20 мая 1967 года
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