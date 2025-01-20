Куценко прокомментировал обнаружение тела женщины в его «Запорожце»

Куценко выразил соболезнования родственникам женщины, обнаруженной убитой в его машине. По версии следствия, подозреваемый распивал с ней спиртное, нанес более 12 ударов ножом и спрятал труп в «Запорожце». Его задержали

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Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) прокомментировал ситуацию с найденным трупом женщины в его машине «Запорожец».

«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан, мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал он.

Актер находится на съемках в Ессентуках, писала «Комсомольская правда — Северный Кавказ».

Источники РБК рассказали о найденном в «Запорожце», принадлежащем актеру, теле женщины в возрасте 30–35 лет с резаными ранами днем 20 января. Машина была припаркована во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве. Подозреваемым оказался мужчина 1994 года рождения, который распивал спиртное с погибшей, на фоне конфликта нанес ей более 12 ножевых ударов и спрятал труп в автомобиль, чтобы скрыть следы убийства.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по ст. 105 УК (убийство), он полностью признал свою вину. Следователи ходатайствуют о его аресте.

Телеграм-канал Shot называл обвиняемым 30-летнего безработного Альберта Абдуллина из Казани. По данным телеграм-канала Mash, ранее он был неоднократно судим за убийство, изнасилование, разбой, кражу, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти. «Запорожец» Куценко два года стоит брошенным и был открыт, задержанный жил в машине как минимум неделю, пишет Mash.

В 2019 году в эфире «Русского радио» Куценко рассказал, что купил голубой советский «Запорожец» в память о родном городе Запорожье. Он оснастил машину автоматической коробкой передач и кондиционером и планировал открыть ателье по созданию репликаров — старых автомобилей, оборудованных внутри современной техникой. По данным телеграм-канала Baza, следователи намерены допросить актера в качестве свидетеля по делу об убийству.