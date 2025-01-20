В «Запорожце» Гоши Куценко нашли тело женщины

В принадлежащем Куценко «Запорожце» обнаружили тело женщины с резаными ранами. Подозреваемый задержан, он признал вину. Сам актер находится на съемках в Ессентуках

Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

В принадлежащей актеру Гоше Куценко машине нашли тело женщины с резаными ранами, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Информацию также подтвердил собеседник РБК, знакомый с ситуацией.

Труп женщины 30-35 лет обнаружили в «Запорожце» во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Столичная прокуратура накануне сообщила об обнаружении тела и возбуждении уголовного дела по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Подозреваемого — мужчину 1994 года рождения — задержали.

По данным правоохранителей, он нанес не менее 12 ран женщине после распития спиртных напитков. «После чего подозреваемый с целью сокрытия следов преступления переместил тело в припаркованный автомобиль», — рассказали в управлении Следственного комитета по Москве.

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Задержанный полностью признал вину на допросе. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Как пишет «Комсомольская правда — Северный Кавказ», Куценко находится на съемках в Ессентуках.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК по Москве, а также к директору Гоши Куценко.

По данным телеграм-канала Shot, подозреваемый — 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. Ранее он был неоднократно судим — за убийство, изнасилование, разбой, кражу, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти, пишет канал. Mash сообщает, что автомобиль был открыт и уже два года стоит «брошенным». По информации канала, задержанный как минимум неделю жил в машине.

Baza передает, что следователи планируют допросить Куценко в качестве свидетеля по делу.

Куценко рассказывал о том, что купил голубой «Запорожец» времен СССР в память о родном городе Запорожье, летом 2019 года в эфире «Русского радио». «Когда я еду по городу, вызываю у людей радость и смех! Таксисты открывают окно, просят меня чаще выезжать на дороги», — заявлял актер.

При этом Куценко переоборудовал машину: она оснащена автоматической коробкой передач и кондиционером. Актер добавил, что собирается открыть ателье по созданию репликаров — старых машин, внутри оснащенных современной техникой. «Я занимаюсь автоиллюзией», — пояснил он.

Гоша Куценко (настоящее имя Юрий Куценко) родился в 1967 году в Запорожье, после переехал с родители во Львов, а затем — в Москву. В 1992 году окончил Школу-студию МХАТ. После работал на телевидении, в частности ведущим программы «Партийная зона» на канале ТВ-6.

Куценко дебютировал в кино, будучи еще студентом. Одну из первых больших ролей он сыграл в фильме «Мама, не горюй» (1997). Затем он снялся во множестве картин, например, франшизах «Антикиллер», «Любовь-морковь», фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Турецкий гамбит» и других. Также Куценко снимался в сериалах «Скорая помощь», «Склифосовский», «Убойная сила» и прочих. С 2008 года играет в театре имени Моссовета.