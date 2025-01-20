Следствие запросит арест для фигуранта дела с «Запорожцем» Гоши Куценко
Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем телеграм-канале.
По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своей знакомой более 12 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте происшествия.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса (убийство). Он признал вину в полном объеме. Также установлено, что ранее мужчина был судим за особо тяжкое преступление.
Дорогомиловский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в ближайшее время.
Тело женщины в возрасте 30–35 лет с резаными ранами было найдено во дворе дома на Кутузовском проспекте в автомобиле «Запорожец», принадлежащем актеру Гоше Куценко. Подозреваемый, мужчина 1994 года рождения, был задержан. Следствие установило, что обвиняемый и жертва вместе распивали спиртные напитки, после чего обвиняемый совершил убийство. Для сокрытия следов преступления он переместил тело в припаркованный автомобиль.
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