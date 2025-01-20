УФСБ рассказало о планах захватчиков СИЗО в Ростовской области
Участники захвата заложников в ростовском СИЗО в июне 2024 года планировали теракты на территории Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.
По информации силовиков, захватчики хотели на предоставленном по их требованиям транспорте выехать в Ингушетию и там примкнуть к одному из местных незаконных вооруженных формирований.
«Используя полученное огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства, данные лица планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов, направленных против конституционного строя Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону выбрались из камер и захватили в заложники сотрудников изолятора 16 июня 2024 года. Заключенные выдвинули требование предоставить им машину и возможность улететь из страны. В ходе штурма все захватчики были убиты. Некоторые из них ранее были осуждены за связь с «Исламским государством» (группировка признана террористической и запрещена в России).
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