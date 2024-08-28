Нападение на церковь в Ингушетии готовило «Исламское государство»

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Готовившие теракты в Ингушетии являются сторонниками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 28 августа в Назрани и в селе Кантышево в Ингушетии силовики задержали шесть человек, которые готовили теракты, в том числе нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже и на сотрудников правоохранительных органов.

В ФСБ заявили, что задержанные — граждане России. По местам жительства задержанных провели обыски, правоохранительные органы также нашли их тайник. Были обнаружены самодельная бомба, компоненты для нее, огнестрельное и холодное оружие.

По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, террористы собирались осуществить в Ингушетии нападение на православный храм по тому же сценарию, что и в Дагестане, когда в ходе теракта был убит священнослужитель и 15 полицейских.

По его словам, молодые люди «легко попадают в сети идеологов радикального ислама», поскольку не обладают необходимыми религиозными знаниями и поддаются «зомбированию».

Калиматов предупредил жителей о необходимости не поддаваться на провокации извне и попытки дестабилизировать обстановку в России на Северном Кавказе.