Посол России понадеялся на освобождение россиянина из плена ХАМАС
Посол России в Израиле Анатолий Викторов поприветствовал возвращение домой трех израильтянок, которых боевики ХАМАС удерживали в заложниках в секторе Газа. Дипломат также выразил надежду и на скорое освобождение россиянина Александра Труфанова.
«Приветствуем освобождение удерживавшихся 15 месяцев на территории сектора Газа трех израильтянок — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер — в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС. Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов... Рассчитываем на учет и других наших обращений гуманитарного характера, ранее переданных палестинской стороне», — приводятся слова Викторова в телеграм-канале российской дипмиссии.
По словам дипломата, российская сторона с начала израильско-палестинского кризиса выступала за скорейшее освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также прилагала целенаправленные усилия во взаимодействии с заинтересованными сторонами для решения этой гуманитарной задачи.
Накануне из плена ХАМАС освободили трех заложниц: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Израильское издание Ynet сообщило, что девушки получили от представителей движения пакеты с «подарками».
Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе остаются 94 человека. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов. Его и еще 33 заложника ХАМАС планирует освободить в обмен на сотни палестинцев в рамках действия прекращения огня, достигнутого с Израилем 19 января.
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