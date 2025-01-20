Ynet узнал о «подарках» от ХАМАС для освободившихся заложниц

Video

Освобожденные из плена палестинской группировки ХАМАС заложницы получили от представителей движения пакеты с «подарками», сообщает Ynet.

По информации портала, трем девушкам вручили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС. Внутри были «сувениры» и открытки с видами Газы.

Женщины также получили «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском и иврите. Перед отправкой в Израиль девушки сфотографировались с полученными подарками.

Одна из освобожденных лишилась в плену двух пальцев руки. Видео ее встречи с семьей МИД Израиля опубликовал в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

На опубликованных министерством кадрах видно, как одна из бывших заложниц с израильским флагом на плечах идет по коридору в окружении медиков. Девушку заводят в комнату, где ее встречают родственники. На левой руке женщины отсутствуют два пальца.

19 января, вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап рассчитан на 42 дня, в рамках сделки группировка освободит 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов.

Кроме того, израильские военные покинут густонаселенные районы, в сектор Газа поступят увеличенные объемы гуманитарной помощи. Израиль предупредил, что возобновит боевые действия в случае нарушений условий со стороны ХАМАС.