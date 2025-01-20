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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Как выглядят «сувениры» от ХАМАС для израильских заложниц. Видео

Вручение ХАМАС подарков израильским заложницам попало на видео
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Война Израиля с ХАМАС

Как выглядят «сувениры» от ХАМАС для израильских заложниц. Видео
Video

Представители ХАМАС вручили освобожденным из плена в секторе Газа израильтянкам пакеты с подарками. Как сообщает Jerusalem Post, члены движения организовали целую церемонию по случаю их освобождения, в подаренных заложницам сумках были карты сектора Газа, фотографии времен пребывания в плену и сертификаты об освобождении, с которыми девушек сфотографировали. Документы подписали присутствовавшие при отправке заложниц сотрудники Международного комитета Красного креста. В Израиле сочли вручение подарков циничной психологической эксплуатацией».

19 января вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Израиль получил трех захваченных группировкой заложниц, израильская сторона взамен освбодила 90 палестинских заключенных.

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ХАМАС заложники Израиль сектор Газа видео
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