Как выглядят «сувениры» от ХАМАС для израильских заложниц. Видео
Представители ХАМАС вручили освобожденным из плена в секторе Газа израильтянкам пакеты с подарками. Как сообщает Jerusalem Post, члены движения организовали целую церемонию по случаю их освобождения, в подаренных заложницам сумках были карты сектора Газа, фотографии времен пребывания в плену и сертификаты об освобождении, с которыми девушек сфотографировали. Документы подписали присутствовавшие при отправке заложниц сотрудники Международного комитета Красного креста. В Израиле сочли вручение подарков циничной психологической эксплуатацией».
19 января вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Израиль получил трех захваченных группировкой заложниц, израильская сторона взамен освбодила 90 палестинских заключенных.
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