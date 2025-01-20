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Военная операция на Украине ,  
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При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области пострадал 21 человек

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Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Число пострадавших при обстреле села Бехтеры Херсонской области возросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко.

По его словам, для обстрела ВСУ использовали две ракеты HIMARS. Обстреляли поселок с 7.00 до 7.30.

По предварительным данным, ВСУ применили кассетный снаряд. Из числа пострадавших трое — несовершеннолетние. Семилетний ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, еще двое подростков 12 и 17 лет получили травмы тяжелой степени тяжести, пояснил Василенко.


Удар ВСУ по Херсонской области, село Бехтеры

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, два снаряда прилетели рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. Это не первый случай обстрела Херсонской области с 2025 года. В начале января во время обстрелов Херсонской области ВСУ погибли два человека, еще шесть человек получили ранения. Тогда были обстреляны села Подо-Калиновка и Великие Копани и поселки Новая Маячка и Абрикосовка.

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