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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области при ударах ВСУ повреждения получили более 100 домов

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Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Более 90 частных домов и свыше 20 многоэтажек получили повреждения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Курской области за последние дни. Об этом заявил врио главы правительства региона Алексей Дедов.

«По обстрелам — у нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения и 21 многоквартирный дом», — сказал он на заседании областного правительства.

Дедов отметил, что за последнюю неделю было установлено 194 оконных блока из 831 поврежденного. По его словам, за этот период также были восстановлены десять кровель частных домов и три — в многоквартирных домах. «Осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы завершим до конца месяца», — добавил Дедов.

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Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

В августе 2024 года власти Курской области сообщили, что 43 школы и колледжа в девяти муниципалитетах получили повреждения в результате нападения ВСУ на регион.

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