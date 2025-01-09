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Военная операция на Украине ,  
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Два человека погибли из-за обстрелов в Херсонской области

Сальдо: два человека погибли из-за обстрелов в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

В Херсонской области во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека и еще шесть получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстрелу подверглись села Подо-Калиновка и Великие Копани и поселки Новая Маячка и Абрикосовка.

Ранее губернатор написал, что школу в Подо-Калиновке обстреляли кассетными боеприпасами. Сальдо заявил о массированном обстреле и добавил, что был зафиксирован 21 прилет, несколько боеприпасов упали в районе местной школы. Никто не пострадал, поскольку дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал, добавил он.

Тогда же глава региона сообщил, что пострадали два мирных жителя — мужчины 1974 и 1984 годов рождения. Обоих с легкими осколочными ранениями доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное под Херсоном.

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В Абрикосовке пострадало здание детского сада, дети и взрослые успели спрятаться в коридорах, отметил Сальдо. Сейчас детей из детских садов в подвергшихся обстрелам населенных пунктах распустили по домам.

В 15:10 мск в Херсонской области была объявлена авиационная опасность. По словам Сальдо, было зафиксировано три волны ракетных атак. Тревогу отменили в 16:15 мск.

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