В Херсонской области при ударе ВСУ вблизи школы пострадали 13 человек
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области пострадали 13 человек, среди них двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — отметил губернатор.
Он добавил, что удар был нанесен кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Голопристанского муниципального округа. «Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия», — сказал губернатор.
В начале января во время обстрелов Херсонской области ВСУ погибли два человека и еще шесть получили ранения. Тогда обстрелу подверглись села Подо-Калиновка и Великие Копани и поселки Новая Маячка и Абрикосовка.
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