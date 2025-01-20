В Херсонской области при ударе ВСУ вблизи школы пострадали 13 человек

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области пострадали 13 человек, среди них двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — отметил губернатор.

Он добавил, что удар был нанесен кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Голопристанского муниципального округа. «Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия», — сказал губернатор.

В начале января во время обстрелов Херсонской области ВСУ погибли два человека и еще шесть получили ранения. Тогда обстрелу подверглись села Подо-Калиновка и Великие Копани и поселки Новая Маячка и Абрикосовка.