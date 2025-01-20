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Политика ,  
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Пекин призвал Маска и бизнес США воспользоваться возможностями Китая

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Хань Чжэн
Хань Чжэн (Фото: Florence Lo / Reuters)

Заместитель председателя Китая Хань Чжэн встретился в Вашингтоне с главой Tesla Илоном Маском, а также с представителями американских деловых кругов, включая Американо-китайский деловой совет и Американскую торговую палату.

Об этом сообщает China News Service (CNS). На встрече Хань призвал американские компании продолжать инвестировать в Китай и поддерживать стабильные двусторонние отношения.

В ходе визита в США заместитель председателя Китая предложил Илону Маску воспользоваться возможностями китайского рынка для усиления двусторонних экономических связей. Сооснователь Tesla выразил готовность компании углубить инвестиционное сотрудничество с Китаем и активно участвовать в развитии отношений между двумя странами.

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Избранный президент США Дональд Трамп ранее сообщил своим советникам о намерении посетить Китай в первые 100 дней после своей инаугурации 20 января. Трамп выразил заинтересованность в укреплении отношений с председателем Китая Си Цзиньпином, несмотря на предыдущие напряженные моменты в двусторонних отношениях, в частности из-за угрозы повышения пошлин на китайский импорт. Последний раз Трамп посещал Пекин в 2017 году в начале своего первого срока.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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