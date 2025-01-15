Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Если не принять меры, через десять лет многое в жизни американцев будет зависеть «от того, позволят ли нам это китайцы или нет», предупредил Рубио. По его мнению, даже СССР не был настолько сильной угрозой США

Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Коммунистическая партия Китая представляет уникальную опасность, а исходящие от Пекина угрозы являются «самыми сильными и опасными» за всю историю США. Об этом заявил сенатор, кандидат на пост государственного секретаря Марко Рубио на слушаниях в сенате для его утверждения.

«У них есть элементы, которыми никогда не обладал Советский Союз. Они являются технологическим противником, конкурентом в промышленности, экономическим конкурентом, геополитическим конкурентом, научным конкурентом в настоящее время. Во всех сферах. Это чрезвычайный вызов. Я верю, что это то, что определит XXI век», — сказал Рубио (цитата по Florida Politics).

По его мнению, если США не изменят подход, то через десять лет американцы будут жить в мире, где многое будет «зависеть от того, позволят ли нам это китайцы или нет». «Во всем, начиная от лекарств от артериального давления, которые мы принимаем, и заканчивая фильмами, которые мы смотрим, и всем, что находится между ними, мы будем зависеть от Китая», — сказал Рубио.

Рубио 53 года, он — последовательный критик Китая и считается «ястребом». Он родился в Майами в семье кубинских иммигрантов и в случае утверждения станет первым латиноамериканцем на посту главного дипломата США. Будучи сенатором, Рубио обвинял Пекин в нарушении прав человека, в частности, из-за притеснения уйгуров в Синцзяне. В ответ в 2020 году Китай запретил ему въезд. Associated Press пишет, что Рубио имеет высокие шансы на получение должности, поскольку его уважают как республиканцы, так и демократы.

В отношении Ирана кандидат в госсекретари сказал, что не знает другой страны в мире, где была столь велика разница между народом и правительством. Кубу он назвал «разваливающейся» и стоящей перед выбором: «открыться миру», пережить «тройное падение» или стать страной четвертого мира.

Насчет российско-украинского конфликта сенатор заявил о необходимости дипломатического решения и уступок с обеих сторон. «Я думаю, что важно, чтобы у украинцев были рычаги влияния, но им также придется пойти на уступки, чтобы достичь этого соглашения», — пояснил он.

Рубио назвал НАТО очень важным альянсом, но задался вопросом, должны ли США играть главную оборонную роль. «Нам нужны союзы. Но нам нужны союзы с сильными, способными партнерами», — считает сенатор.

Когда он рассказывал сенатором о угрозе со стороны других стран и террористов, его перебили два человека, находившиеся на местах для зрителей, которые выкрикнули замечания на английском и испанском языках. «У меня есть двуязычные протестующие», — пошутил Рубио.