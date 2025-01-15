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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

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Возвращение Трампа в Белый дом
Если не принять меры, через десять лет многое в жизни американцев будет зависеть «от того, позволят ли нам это китайцы или нет», предупредил Рубио. По его мнению, даже СССР не был настолько сильной угрозой США
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Коммунистическая партия Китая представляет уникальную опасность, а исходящие от Пекина угрозы являются «самыми сильными и опасными» за всю историю США. Об этом заявил сенатор, кандидат на пост государственного секретаря Марко Рубио на слушаниях в сенате для его утверждения.

«У них есть элементы, которыми никогда не обладал Советский Союз. Они являются технологическим противником, конкурентом в промышленности, экономическим конкурентом, геополитическим конкурентом, научным конкурентом в настоящее время. Во всех сферах. Это чрезвычайный вызов. Я верю, что это то, что определит XXI век», — сказал Рубио (цитата по Florida Politics).

По его мнению, если США не изменят подход, то через десять лет американцы будут жить в мире, где многое будет «зависеть от того, позволят ли нам это китайцы или нет». «Во всем, начиная от лекарств от артериального давления, которые мы принимаем, и заканчивая фильмами, которые мы смотрим, и всем, что находится между ними, мы будем зависеть от Китая», — сказал Рубио.

Рубио 53 года, он — последовательный критик Китая и считается «ястребом». Он родился в Майами в семье кубинских иммигрантов и в случае утверждения станет первым латиноамериканцем на посту главного дипломата США. Будучи сенатором, Рубио обвинял Пекин в нарушении прав человека, в частности, из-за притеснения уйгуров в Синцзяне. В ответ в 2020 году Китай запретил ему въезд. Associated Press пишет, что Рубио имеет высокие шансы на получение должности, поскольку его уважают как республиканцы, так и демократы.

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Политика
Фото:China Photos / Getty Images

В отношении Ирана кандидат в госсекретари сказал, что не знает другой страны в мире, где была столь велика разница между народом и правительством. Кубу он назвал «разваливающейся» и стоящей перед выбором: «открыться миру», пережить «тройное падение» или стать страной четвертого мира.

Насчет российско-украинского конфликта сенатор заявил о необходимости дипломатического решения и уступок с обеих сторон. «Я думаю, что важно, чтобы у украинцев были рычаги влияния, но им также придется пойти на уступки, чтобы достичь этого соглашения», — пояснил он.

Рубио назвал НАТО очень важным альянсом, но задался вопросом, должны ли США играть главную оборонную роль. «Нам нужны союзы. Но нам нужны союзы с сильными, способными партнерами», — считает сенатор.

Когда он рассказывал сенатором о угрозе со стороны других стран и террористов, его перебили два человека, находившиеся на местах для зрителей, которые выкрикнули замечания на английском и испанском языках. «У меня есть двуязычные протестующие», — пошутил Рубио.

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Китай СССР Марко Рубио США
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик
28 мая 1971 года
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