Трамп пообещал добиться, чтобы Китай платил США «много денег»

Китай и другие страны годами «обдирали» США, теперь они начнут платить деньги, объяснил Трамп свое обещание увеличить тарифы на зарубежный импорт

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Введение новой 10% пошлины на все импортируемые товары поможет экономике США, заявил Дональд Трамп на первых предвыборных дебатах основных кандидатов в президенты. Трансляцию ведет CNN.

«Это просто заставит страны, которые годами обдирали нас, такие как Китай и многие другие, если быть честным по отношению к Китаю, это просто заставит их заплатить нам кучу денег», — сказал Трамп.

Во время своего первого президентского срока Трамп ввел тарифы на зарубежную сталь и алюминий, стиральные машины и товары китайского производства примерно на $300 млрд. Он уже пообещал при победе на выборах ввести 10% пошлину на весь импорт из всех стран, пошлину в 60% на весь китайский импорт и 100% пошлину на все автомобили, произведенные вне США. Байден сохранил большую часть тарифов Трампа, в том числе на товары китайского производства.

Выборы президента США пройдут в ноябре, инаугурация запланирована на январь 2025 года.