Трамп пообещал добиться, чтобы Китай платил США «много денег»
Введение новой 10% пошлины на все импортируемые товары поможет экономике США, заявил Дональд Трамп на первых предвыборных дебатах основных кандидатов в президенты. Трансляцию ведет CNN.
«Это просто заставит страны, которые годами обдирали нас, такие как Китай и многие другие, если быть честным по отношению к Китаю, это просто заставит их заплатить нам кучу денег», — сказал Трамп.
Во время своего первого президентского срока Трамп ввел тарифы на зарубежную сталь и алюминий, стиральные машины и товары китайского производства примерно на $300 млрд. Он уже пообещал при победе на выборах ввести 10% пошлину на весь импорт из всех стран, пошлину в 60% на весь китайский импорт и 100% пошлину на все автомобили, произведенные вне США. Байден сохранил большую часть тарифов Трампа, в том числе на товары китайского производства.
Выборы президента США пройдут в ноябре, инаугурация запланирована на январь 2025 года.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ