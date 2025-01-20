 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ограничения на полеты, действовавшие в аэропортах Казани и Нижнекамска с утра, к настоящему времени сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметил он.

По словам Кореняко, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных самолетов. За время действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань, уточнил представитель Росавиации.

Какие авиакомпании приостановили полеты в некоторые города России
Бизнес
Фото:Алексей Кузнецов / Shutterstock

В российских аэропортах периодически вводятся ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине. Утром 20 января украинские дроны пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана. Все беспилотники были обезврежены, жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме. На фоне атак беспилотников ограничения на прием и отправку самолетов в 5:50 мск вводились в аэропорту Казани и Нижнекамска. Кроме того, на всей территории Татарстана действовала угроза атаки беспилотников.

На прошлой неделе временные ограничения вводились в четырех российских регионах. В частности, прием и отправку рейсов приостанавливали аэропорты Казани, Калуги, Тамбова и Саратова. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют

ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Республика Татарстан Казань Нижнекамск аэропорты временный запрет дроны
Материалы по теме
В Смоленской области объявили опасность беспилотников
Политика
Под Тамбовом женщина пострадала из-за атаки беспилотников
Политика
В Ульяновской области обнаружен похожий на беспилотник предмет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба ШамаринаОбщество, 12:53
В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимостиНедвижимость, 12:52
Российского лыжника лишили победы в марафоне в ШвейцарииСпорт, 12:49
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на внедорожникеОбщество, 12:44
Активность покупателей московских новостроек рухнула до уровня 2016 годаНедвижимость, 12:41
Мистер «Да» и мистер «Нет»: как избежать крайностей в отстаивании границPro, 12:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области пострадал 21 человекОбщество, 12:29
Джокович принял извинения от телеканала после оскорбленийСпорт, 12:25
Турпоток из России в Японию вырос до 100 тыс. человек в 2024 годуОбщество, 12:25
Приднестровье согласилось на поставку газа из МолдавииПолитика, 12:14
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ЛНРПолитика, 12:12
Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации ТрампаПолитика, 12:11 
В Совфеде заявили о возможности скорого назначения посла России в СШАПолитика, 12:10