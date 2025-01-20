В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

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Ограничения на полеты, действовавшие в аэропортах Казани и Нижнекамска с утра, к настоящему времени сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметил он.



По словам Кореняко, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных самолетов. За время действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань, уточнил представитель Росавиации.





В российских аэропортах периодически вводятся ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине. Утром 20 января украинские дроны пытались атаковать промышленные предприятия Татарстана. Все беспилотники были обезврежены, жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме. На фоне атак беспилотников ограничения на прием и отправку самолетов в 5:50 мск вводились в аэропорту Казани и Нижнекамска. Кроме того, на всей территории Татарстана действовала угроза атаки беспилотников.

На прошлой неделе временные ограничения вводились в четырех российских регионах. В частности, прием и отправку рейсов приостанавливали аэропорты Казани, Калуги, Тамбова и Саратова. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.