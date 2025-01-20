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Убийство генерала Кириллова ,  
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Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова рассказал о жизни сына

Сюжет
Убийство генерала Кириллова
Рамазан Падиев
Рамазан Падиев (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Арестованный по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова Рамазан Падиев почти всю свою жизнь прожил в Карабулаке в Ингушетии, рассказал «РИА Новости» отец обвиняемого Бекхан.

По словам Падиева, Рамазан — его сын от первой супруги, всего у мужчины в этом браке родилось четверо детей.

«Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз», — цитирует агентство отца фигуранта дела.

Падиев отметил, что не общался с сыном около 10 лет. 60-летний мужчина рассказал, что страдает болезнью Паркинсона. Пенсионер вместе со второй женой живет в частном доме в селе Яндаре в Назрановском районе.

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16 января Басманный суд Москвы отправил Падиева под арест. Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — совершение террористического акта организованной группой. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В тот же день в СИЗО отправили еще одного фигуранта дела — Батухана Точиева.

Следователи полагают, что Падиев и Точиев арендовали для другого арестованного по делу, Ахмада Курбанова, предполагаемого исполнителя теракта, комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после преступления. Падиев лично приехал в апартаменты, оплатил жилье и снял помещение на камеру. Позднее в одном из торговых центров Москвы он передал Курбонову ключи от хостела, рассказали в СК.

Генерал Кириллов и его помощник Поликарпов погибли 17 января. Взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве в момент, когда военные выходили из подъезда дома и садились в служебную машину. Следователи полагают, что взрывное устройство заложили в самокат, который был припаркован около подъезда.

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Игорь Кириллов

военный
13 июля 1970 года
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