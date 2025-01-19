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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц отметил решительность Трампа закончить конфликт на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Майк&nbsp;Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп решительно настроен завершить конфликт на Украине, который длится почти три года, заявил его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS.

«Трамп ясно говорит: эта война должна прекратиться <...>. Вы знаете, этот конфликт должен закончиться, и президент Трамп очень четко дал понять это и намерен этого добиться», — сказал он.

Так Уолтц ответил на вопрос о наличии плана, которого Трамп собирается придерживаться для урегулирования конфликта.

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Киев, Украина

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине за один день. Однако теперь, по данным Reuters, его команда отводит на это «месяцы или даже больше».

Накануне бывший советник Трампа Джон Болтон (2018–2019) выразил мнение, что избранный президент хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине, а какими будут условия, ему «все равно».

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что при урегулировании конфликта Трамп сможет дать Украине «реальные гарантии безопасности». Помимо этого, Киев настаивает на том, чтобы его пригласили в НАТО.

Россия выступает против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Среди условий России президент Владимир Путин также называл снятие санкции и безъядерный статус Украины, вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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