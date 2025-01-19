 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Словакии допустили, что Путин и Трамп договорятся о нейтралитете Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Власти Словакии поддержат решение президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа относительно Украины, которое, вероятно, будет заключаться в военном нейтралитете страны. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Как он отметил, премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО и поддерживает лишь те решения, которые предоставляют гарантии безопасности как для России, так и Евросоюза.

«Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — рассказал Гашпар в диалоге с ТАСС.

Он также напомнил о высказываниях Трампа, что «весь конфликт на Украине был спровоцирован», а Россия отвечала на эти «провокационные решения украинских властей».

Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям украинского урегулирования
Политика
Джон Болтон

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине за один день. Однако теперь, по данным Reuters, его команда отводит на это «месяцы или даже больше».

Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что при урегулировании конфликта Трамп сможет дать Украине «реальные гарантии безопасности». Помимо этого, Киев настаивает на том, чтобы его пригласили в НАТО.

По данным Reuters, советники Трампа не поддерживают вариант со вступлением Украины в Североатлантический альянс. Против этого выступает и Россия. Среди условий Путин также называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими территориями на международном уровне, снятие санкции и безъядерный статус Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Словакия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Британии назвали ожидаемые сроки урегулирования на Украине при Трампе
Политика
Болтон заявил о безразличии Трампа к деталям украинского урегулирования
Политика
Зеленский отказался от посредничества Орбана в урегулировании на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Депутат Бессараб напомнила о важности индексации пенсийЭкономика, 18:38
Как прошли крещенские купания в России. ФоторепортажОбщество, 18:24 
Пезешкиан заявил о «чувстве товарищества» в отношениях с ПутинымПолитика, 18:11
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
ХАМАС передал первых заложников в рамках сделки с ИзраилемПолитика, 18:07
Сын Кошечкина в 20 лет дебютировал в КХЛ с сухой победыСпорт, 17:47
В Словакии допустили, что Путин и Трамп договорятся о нейтралитете КиеваПолитика, 17:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Команда Санкт-Петербурга победила на чемпионате России по прыжкамСпорт, 17:26
Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна КеосаянаОбщество, 17:26
Зеленский ввел санкции против Садовничего, лидеров Компартии и ОПЗЖПолитика, 17:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Джокович на Australian Open отказался давать интервью на кортеСпорт, 17:08
Сырский сообщил о недостаточном для ВСУ уровне мобилизацииПолитика, 16:44
На южном берегу Крыма произошло два землетрясения с афтершокамиОбщество, 16:40