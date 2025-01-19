В Словакии допустили, что Путин и Трамп договорятся о нейтралитете Киева

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Власти Словакии поддержат решение президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа относительно Украины, которое, вероятно, будет заключаться в военном нейтралитете страны. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Как он отметил, премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО и поддерживает лишь те решения, которые предоставляют гарантии безопасности как для России, так и Евросоюза.

«Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — рассказал Гашпар в диалоге с ТАСС.

Он также напомнил о высказываниях Трампа, что «весь конфликт на Украине был спровоцирован», а Россия отвечала на эти «провокационные решения украинских властей».

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине за один день. Однако теперь, по данным Reuters, его команда отводит на это «месяцы или даже больше».

Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что при урегулировании конфликта Трамп сможет дать Украине «реальные гарантии безопасности». Помимо этого, Киев настаивает на том, чтобы его пригласили в НАТО.

По данным Reuters, советники Трампа не поддерживают вариант со вступлением Украины в Североатлантический альянс. Против этого выступает и Россия. Среди условий Путин также называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими территориями на международном уровне, снятие санкции и безъядерный статус Украины.