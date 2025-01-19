Депутат Бессараб напомнила о важности индексации пенсий

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Российский федеральный бюджет на 2025 год утверждался с расчетом на возможную дополнительную индексацию страховых пенсий, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Она также напомнила о безусловной важности индексации пенсий. Это связано с тем, что в условиях роста инфляции у неработающих пенсионеров, для которых страховая пенсия является единственным доходом, возможность обеспечить себя всем необходимым сокращается.

«Мы готовы к дополнительной индексации. И с учетом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее 2,22%», — рассказала Бессараб в диалоге с RT.

Так депутат прокомментировала заявление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной о готовности федерального бюджета к дополнительной индексации пенсий.

Накануне сама Бессараб также отметила, что правительство может доиндексировать страховые пенсии до 1 февраля на 2,22% — именно столько составляет разница между годовой инфляцией и уже проведенной индексацией.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Инфляция же в России по итогам 2024 года составила 9,52%.