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Политика ,  
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Блинкен назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Президентские выборы в Белоруссии в 2025 году не могут быть свободными и честными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Выборы не могут быть заслуживающими доверия в условиях повсеместной цензуры и отсутствия независимых СМИ, когда только одобренные властями кандидаты могут попасть в избирательные бюллетени, а члены оппозиции находятся либо в заключении, либо в изгнании», — сказал он.

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Александр Лукашенко (слева)

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. В ноябре 2024 года проходил сбор необходимых для регистрации подписей за кандидатов, в ходе которого действующий глава государства Александр Лукашенко собрал более 1,5 млн подписей, сообщал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого». Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года.

В 2020 году после объявления итогов выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протесты. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. В итоге многие участники протестов были арестованы, а некоторые, включая Тихановскую, уехали из страны.

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Энтони Блинкен Белоруссия Госдепартамент США выборы президента Белоруссии
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