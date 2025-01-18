МВД напомнило, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой

Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, нужно будет заменить спустя три года с этой даты, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории России в течение трех лет с этой даты», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции сообщили ТАСС, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности. В ГАИ добавили, что права придется заменить в том случае, если у владельца транспортного средства изменились персональные данные, появились противопоказания к управлению транспортом или его удостоверение пришло в негодность, было похищено или утеряно.

Решение об автоматическом продлении прав на три года было закреплено в конце декабря 2023 года постановлением Правительства России № 2269. Как отметили в ведомстве, это было необходимо для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес. Продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать водить машину беспрепятственно.