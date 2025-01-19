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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Politico рассказала о дилемме Трампа из-за базы сил США под Гренландией

Politico: у Трампа будет экологическая дилемма из-за базы США под Гренландией
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Администрация Трампа столкнется с проблемой военной базы Camp Century, брошенной США в 1967 году под Гренландией вместе с радиоактивными отходами. Она начала подниматься на поверхность быстрее из-за таяния ледников

Избранный президент США Дональд Трамп в случае присоединения к стране Гренландии может столкнуться с «экологической дилеммой» из-за находящейся подо льдами острова заброшенной американской военной базы, работавшей на ядерном реакторе. Об этом пишет Politico.

Ученые NASA обнаружили подо льдами Гренландии заброшенную американскую военную базу времен Холодной войны в апреле 2024 года. База под названием Camp Century в прошлом работала на ядерном реакторе. В 1967 году она была заброшена, и с тех пор покрывалась снегом и льдом. Сейчас комплекс находится на глубине порядка 30 м.

До сих пор не предпринималось попыток очистить Camp Century от радиоактивных и токсичных отходов, сказал изданию профессор гляциологии (наука о природных льдах) и климата в Геологической службе Дании Уильям Колган, руководивший исследованием этого места. По его словам, «предпринимаются сознательные усилия, чтобы не бурить поле мусора», а ученые не знают всей природы того, что находится подо льдами.

Politico объяснило интерес Трампа к Гренландии нефтью и газом
Политика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Camp Century была построена в 1959 году. Она служила сверхсекретным полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике во время Холодной войны.

Проект, включал в себя прокладку сети туннелей через ледяной покров Гренландии. В конечном итоге он был признан невыполнимым из-за постоянного смещения льдов и заброшен в 1967 году, отмечает Politico.

Американские специалисты демонтировали реактор и забрали с собой камеру для исследования ядерных реакций, однако оставили тысячи тонн отходов, включая радиоактивные. США рассчитывали, что они останутся погребены подо льдами, однако из-за глобального потепления процесс таяния ледников существенно ускорился. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что руины комплекса полностью окажутся на поверхности к концу XXI века, пишет Politico со ссылкой на его результаты. Позднее, в 2021 году выводы были пересмотрены: ученые исключили выход базы на поверхность к 2100 году.

Camp Century может загрязнять окружающую среду разными способами: например, отходы могут попадать в океан вместе с тающими снегами и льдами, пояснил Колган. То же самое может произойти, если лед, под которым находится база, отколется и образует айсберг. Ни то, ни другое вряд ли Однако специалист исключил, что один из этих сценариев произойдет в этом столетии; в то время как последнее, скорее всего, займет тысячи лет. ближайшее столетие.

США не раз пытались купить Гренландию, предложение выдвигал Гарри Трумэн в 1946 году, но оно было отклонено. В 2019 и 2024 годах Трамп вновь выдвинул идею приобрести остров, связывая это с национальной безопасностью и противостоянием России и Китаю. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров «не продается и никогда не будет продаваться». Politico объясняла интерес избранного президента США к Гренландии ее природными ресурсами, в том числе значительными запасами нефти и газа.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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