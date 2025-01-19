КСИР показал свою военно-морскую подземную базу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) показал подземную базу своего Военно-морского флота (ВМФ), сообщает Tasnim.

База была продемонстрирована в присутствии главнокомандующего КСИР бригадного генерала Хоссейна Салами. Он рассказал, что военные на этой базе работают с ударными кораблями, ракетными установками и морскими минами.

На видео, которое опубликовало Tasnim, показаны длинные туннели, в которых стоят различные судна и военная техника. Mehr News отмечает, что в комплексе обслуживаются скоростные катера, а также боевые судна, оснащенные крылатыми ракетами.

Iran International со ссылкой на государственное телевидение пишет, что база построена на глубине 500 м в Персидском заливе. Салами заявил, что КСИР «все еще» не хватает места для размещения техники.

Чуть более недели назад КСИР продемонстрировал подземное хранилище ракет, с использованием которого, по данным Mehr News, проводилась часть операций Ирана против Израиля в октябре и апреле 2024 года.