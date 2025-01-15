В Иране предупредили об ответе в случае удара по ядерным объектам

Иран будет вынужден отреагировать, если США и Израиль решат атаковать ядерные объекты страны, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью NBC News.

«Понимаете, естественно, мы будем реагировать на любые действия. Мы не боимся войны, но и не стремимся к ней <...> я искренне надеюсь, что этого не произойдет, потому что это будет во вред всем участникам, а не только и не столько нам», — сказал он.

Пезешкиан также опроверг обвинения со стороны противников Ирана, которые заявляют, что Тегеран пытается создать ядерное оружие, «чтобы сфабриковать какой-нибудь предлог».

Предположения о том, что США и Израиль могут атаковать Иран, чтобы помешать ему создать ядерную бомбу, появились на фоне возвращения избранного американского президента Дональда Трампа и развитии Ираном ядерной программы.

В начале декабря 2024 года, как сообщал Reuters со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Иран ускорил обогащение урана до 60% и может приблизиться к 90%, необходимым для создания ядерного оружия. Иран создание ядерного оружия отрицает.

Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января. Во время его первого срока США проводили жесткую политику в отношении Ирана. В частности, Штаты вышли из ядерной сделки с Исламской Республикой. Сам политик не исключал вооруженный конфликт между США и Ираном.

Израиль, в свою очередь, в середине декабря 2024 года заявил, что после ослабления поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке и падения режима экс-президента Сирии Башара Асада появилась возможность нанести удар по иранским ядерным объектам.