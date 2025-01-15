Американский блогер MrBeast заявил, что купит TikTok
Американский видеоблогер MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) заявил, что купит TikTok, чтобы избежать возможной блокировки приложения в США.
«Ладно, я куплю Tik Tok, чтобы его не забанили», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).
Спустя некоторое время блогер сообщил, что после этого сообщения к нему «обратилось так много миллиардеров». «Давайте посмотрим, получится ли у нас», — добавил Дональдсон.
В настоящий момент у MrBeast 343 млн подписчиков на YouTube-канале. Это самый крупный канал на видеохостинге.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в стране, если его владелец, китайская компания ByteDance, не продаст бизнес на территории Соединенных Штатов до 19 января 2025-го. Сейчас Верховный суд США решает, следует ли поддерживать закон.
Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писал, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи TikTok бизнесмену Илону Маску. Согласно одному из сценариев, который обсуждался в Пекине, принадлежащая бизнесмену соцсеть X возьмет под контроль американское подразделение TikTok, рассказали собеседники агентства. В ByteDance назвали эту информацию «чистым вымыслом».
Аудитория TikTok в США — 170 млн человек, стоимость американского подразделения может достигать $40–50 млрд, оценивает Bloomberg. Претензии американских властей к соцсети связаны со сбором данных о пользователях, который может представлять угрозу национальной безопасности.
20 января, на следующий день после возможного запрета приложения, в должность президента США вступит Дональд Трамп. В конце декабря он попросил Верховный суд отсрочить запрет TikTok, чтобы получить возможность «добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству».
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