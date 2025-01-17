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В Эстонии призвали свести к нулю число неграждан

Эстонский министр Каллас призвала свести к нулю число неграждан
В Эстонии через 10–15 лет должна исчезнуть категория лиц без гражданства, которая появилась после распада СССР, заявила министр образования. По данным ERR, в 2024 году таких в стране было около 60 тыс. человек
Таллин, Эстония
Таллин, Эстония (Фото: Jordan Mansfield / Getty Images)

В Эстонии в течение ближайших 10–15 лет не должно остаться лиц без гражданства, заявила министр образования и лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас, ее слова приводит ERR.

«Каждому ребенку, который рождается в Эстонии и не имеет гражданства другой страны, надо выдавать эстонские паспорта, — считает она. — Что касается взрослых, я понимаю, что самый тяжелый вопрос с теми, кому за 60. С ними надо отдельно работать, какие-то могут быть решения. Но молодых людей, которым сегодня 30–40 лет, я призываю все-таки взять эстонский паспорт».

Каллас подчеркнула, что это важная инициатива, к которой должна стремиться Эстония.

Как отмечает ERR, в 2024 году в республике проживало около 60 тыс. лиц без гражданства. По словам Каллас, эта категория населения появилась после выхода Эстонии из состава СССР, однако с того момента власти «так и не предприняли решительных мер для значительного сокращения числа неграждан».

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заверил, что в случае принятия этой инициативы депортаций не будет, и предложил рассмотреть возможность упрощенных условий для получения гражданства. Он также выразил обеспокоенность тем, что принуждение людей к получению эстонского паспорта может привести к тому, что они выберут гражданство другой страны.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что жители республики должны сами стремиться к получению эстонского паспорта. «Никакого так называемого гражданства со скидкой точно не будет», — подчеркнул он.

В категорию неграждан в Эстонии после распада СССР отнесли тех, кто не смог доказать, что его предки проживали в Эстонии до 1940 года. В эту категорию попала значительная доля русскоязычного населения страны. Закон предусматривает возможность их натурализации после сдачи экзамена по языку.

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В ноябре прошлого года в эстонский парламент внесли законопроект, который запрещает голосовать на выборах в органы местного самоуправления иностранцам, за исключением граждан стран ЕС и НАТО. Как объяснял Михал, эти меры направлены в первую очередь против граждан России и Белоруссии, а для лиц без гражданства сохраняется избирательное право.

В российском МИДе называли «тревожной ситуацию с правами человека» в Эстонии и обвинили Таллин в «построении моноэтнического общества, в котором для нацменьшинств, особенно русскоязычного населения, не предполагается какого-либо места».

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