Россия исключила экс-депутата Рады Мураева из санкционного списка

Евгений Мураев (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство России исключило бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева из списка лиц, в отношении которых ранее были введены санкции. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Российское правительство включило Мураева в санкционный список граждан Украины в 2018 году. В кабмине назвали это ответом на ограничения в отношении российских физических и юридических лиц, которые установили украинские власти. Помимо Мураева, в список попало 921 физическое лицо, в перечень также включили 84 юрлица. Их счета в России заблокировали.

Евгений Мураев — бывший глава администрации Змиёвского района Харьковской области, экс-депутат Верховной рады двух созывов, лидер партии «Наши». В первый день начала российской военной операции на Украине, 24 февраля 2022 года, Мураев опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором обвинил в начале боевых действий власти Украины.

В мае 2022 года Мураев уехал из Украины. Через месяц украинский суд запретил деятельность партии «Наши». В ноябре Служба безопасности Украины провела дома у Мураева обыски. Экс-депутата подозревают в госизмене (ст. 111 УК Украины).