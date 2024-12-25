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Политика ,  
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СБУ задержала в Киеве за взятку соратника Кличко

СБУ задержала в Киеве за взятку в $1 млн соратника Кличко
Задержан «один из руководителей известной партии», требовавший от предпринимателя $1 млн за решение вопроса с властями Киева, заявила СБУ. СМИ пишут, что речь идет о главе одесского отделения партии мэра Киева Кличко УДАР
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве «одного из руководителей известной партии», который требовал $1 млн за решение «земельных вопросов» в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Суспiльне» и «Украинская правда» пишут, что задержанный — глава отделения партии «УДАР Виталия Кличко» в Одесской области Александр Суханов. Виталий Кличко — мэр украинской столицы.

По данным СБУ, задержанный гарантировал предпринимателю, что ему сдадут в аренду на 25 лет «участок в рекреационной части Киева вблизи с рекой Днепр, которая находится на балансе киевской общины». Офис генпрокурора Украины уточнил, что речь идет о лодочной станции, которая находится в прибрежной зоне в Оболонском районе Киева, в парке «Наталка».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Согласно материалам дела, глава частной компании пытался получить разрешение от КГГА самостоятельно, однако чиновники отказывали ему, «ссылаясь на искусственно созданные бюрократические преграды», рассказали в СБУ. После этого с предпринимателем связался задержанный, представившись адвокатом, и предложил содействовать в решении вопроса.

Политика задержали при передаче $900 тыс. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой; до 12 лет лишения свободы). Правоохранители подготовили ходатайство об аресте с возможностью выхода под залог в размере 38 млн грн (около $910 тыс.).

«Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КГГА», — говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

Неделей ранее ведомство сообщило о проведении «плановых контрразведывательных мероприятий в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы» совместно с Управлением госохраны страны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка вооруженных сил Украины. Целью операции в СБУ назвали «проверку контрдиверсионной защиты государственных объектов», а также «усиление безопасности жителей столицы» и людей под государственной охраной.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Виталий Кличко задержание СБУ мошенничество Киев Одесская область
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