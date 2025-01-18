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На Камчатке 36 человек заразились гепатитом в онкодиспансере

На Камчатке 36 человек заразились гепатитом в онкодиспансере
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Врачи подтвердили 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С среди пациентов Камчатского онкологического диспансера. Об этом сообщил руководитель минздрава Камчатского края Александр Гашков.

«Определенное количество пациентов уже прошли терапию. <...> В настоящий момент по решению суда работа кабинета остановлена», — отметил он.

Гашков добавил, что медики установили, кто посещал направление лечения в онкодиспансере, пациенты которого заразились гепатитом. По его словам, в ближайшее время у каждого пациента соберут анализы, поставят диагноз и при необходимости проведут лечение.

Краевое управление Следственного комитета сообщило, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на пять лет.

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Фото:Wang Liqun / Xinhua / Global Look Press

Гепатиты В и С — это группа вирусных заболеваний, которые поражают печень. Они имеют общее название — парентеральные гепатиты — и могут протекать как в острой, так и в хронической форме с высоким риском летального исхода от цирроза и рака печени. Заражение происходит при попадании инфицированных биологических жидкостей на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Летом 2024 года в России выступили с заявлением о необходимости проводить скрининг на гепатит С детям в шесть и 16 лет. В августе того же года Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С.

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Камчатский край Минздрав гепатит В гепатит C
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