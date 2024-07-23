Инфекционист назвал способ остановить распространение гепатита С у детей

Детям надо проводить скрининг на гепатит С в шесть и 16 лет, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням детей Лобзин. В 2023 году было выявлено 46 тыс. новых случаев заболевания хроническим гепатитом

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Необходимо ввести обязательный скрининг (диагностику для выявления заболевания) гепатита С у детей в возрасте шести и 16 лет. С таким предложением на пресс-конференции выступил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

Скрининг — набор диагностических процедур и консультаций специалистов, направленный на выявление заболеваний у клинически бессимптомных или имеющих минимальные клинические проявления пациентов. Сейчас обязательный скрининг гепатита не предусмотрен ни у детей, ни у взрослых. Но можно пройти его платно в любой частной лаборатории или бесплатно по ОМС в поликлинике по направлению терапевта.

Лобзин рассказал, что в абсолютном большинстве случаев дети заражаются гепатитом C от матери во время ее беременности.

В то же время, указал эксперт, организм ребенка в редких случаях может самостоятельно очиститься от вируса после рождения. Причем этот процесс идет очень активно в первые три-четыре года, а к шести годам становится понятно, очистился организм от вируса гепатита или нет.

«В среднем у 10% детей, инфицированных с перинатальным путем, происходит спонтанное разрешение инфекции. Вот чем обусловлен первый рубеж [скрининга] в шесть лет», — указал Лобзин.

Что касается проведения скрининга в 16 лет, то этот рубеж обусловлен статистикой. Ссылаясь на статистику Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора за 2018 год, специалист сообщил, что в возрасте 15–19 лет растет число случаев заражения гепатитом в салонах красоты, тату-салонах, половым путем, а также в результате инъекционного введения психотропных веществ.

Вирусные гепатиты обозначаются буквами — A, B, C, D, E, F, G — в зависимости от вирусных инфекций, которые приводят к развитию заболевания. Между ними есть различия, в том числе и в проявлении симптомов. Гепатит С часто протекает без симптомов, но в большинстве случаев переходит в хроническую форму.

Также, по данным Роспотребнадзора, ежегодно выявляется около 350 новых случаев хронического гепатита С у детей, указал Лобзин.

«При внедрении скрининга на гепатит С и сохранении темпов охвата терапией, которые есть сейчас, достижение элиминации гепатита С (снижение заболеваемости до нуля. — РБК) у детей в России вполне реально в ближайшие годы», — считает Лобзин.

Экспертное сообщество поддерживает идею ввести обследование детей в шесть и 16 лет, но пока это остается на уровне предложения, сказал РБК председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко.

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой оценить инициативу.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов на пресс-конференции указал, что рост числа новых выявленных случаев заболевания гепатитами в последнее время связан с улучшением диагностики.

«Если мы посмотрим статистику по заболеваемости за 2023 год, то увидим, что было зарегистрировано больше 46 тыс. новых случаев хронического гепатита, что даже больше, чем в 2019 году. Но это не означает, что стали больше заражаться, — сказал Чуланов. — Мы стали больше скринировать, поэтому и увидели этот рост заболеваемости. Мы выявляем пациентов, которые были ранее инфицированы, и теперь они попадают в поле зрения врачей для того, чтобы мы могли оказывать им помощь».

Он также напомнил, что с 1 сентября 2024 года официально начнет функционировать федеральный регистр пациентов с хроническими вирусными гепатитами. К тому же в процессе утверждения сейчас находятся изменения в порядок диспансеризации населения, согласно которым пациенты с 18 лет будут раз в десять лет походить обследование на гепатит С, указала главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

Изначально предполагалось ввести такое правило для пациентов с 25 лет, но документ был доработан. По словам Дроздовой, новые изменения находятся на «финальном этапе разработки», а их принятие ожидают в ближайшие месяцы.