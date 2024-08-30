Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит С

Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в профилактический медицинский осмотр теперь добавлено проведение сринингового исследования на антитела к гепатиту С для граждан в возрасте 25 лет и старше 1 раз в 10 лет.

Приказ вступит в силу 30 августа и будет действовать до 1 июля 2027 года.

Вирусные гепатиты обозначаются буквами — A, B, C, D, E, F, G — в зависимости от вирусных инфекций, которые приводят к развитию заболевания. Между ними есть различия, в том числе и в проявлении симптомов. Гепатит С часто протекает без симптомов, но в большинстве случаев переходит в хроническую форму.