Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит С
Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в профилактический медицинский осмотр теперь добавлено проведение сринингового исследования на антитела к гепатиту С для граждан в возрасте 25 лет и старше 1 раз в 10 лет.
Приказ вступит в силу 30 августа и будет действовать до 1 июля 2027 года.
Вирусные гепатиты обозначаются буквами — A, B, C, D, E, F, G — в зависимости от вирусных инфекций, которые приводят к развитию заболевания. Между ними есть различия, в том числе и в проявлении симптомов. Гепатит С часто протекает без симптомов, но в большинстве случаев переходит в хроническую форму.
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