В Нидерландах более 10 человек заразились гепатитом из-за голубики

Зараженная голубика, которая продавалась в супермаркетах Albert Heijn в Нидерландах, стала причиной заболевания гепатитом А у 12 человек, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя голландского Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Элко Франц.

«Состояние двух пациентов настолько тяжелое, что их пришлось госпитализировать», — рассказал он. Возраст заболевших составляет от 25 до 77 лет.

Как уточняет RIVM, сначала в институт начали поступать сообщения от врачей общей практики, к которым обращались пациенты с гепатитом А. Позднее муниципальная служба здравоохранения выяснила, что причиной стала голубика.

Речь идет о замороженных ягодах в пакетах по 1 кг со сроком годности до 14 апреля 2026 года. Они были доставлены из Польши.

Гепатитом А (инфекционным гепатитом, болезнью Боткина) называется заболевание, которое протекает с поражением печени и желчевыделительной системы и вызывается вирусом.

По словам Франца, вирус не может проникнуть в ягоды, он находился на поверхности голубики. Как он отмечает, вирус передается от человеку к человеку с калом.

Вероятно, сборщик ягод мог плохо вымыть руки после посещения туалета, либо сами заразившиеся могли неправильно соблюсти правила гигиены перед употреблением голубики, предположил он. Франц также не исключил, что причиной могла стать грязная вода, которой поливали ягоды.

Сеть супермаркетов призвала покупателей вернуть ягоды в магазин, даже если упаковка уже вскрыта.