 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Приватизированная эстонская компания возобновила перевозки в Россию

ERR: эстонская Operail возобновила перевозки грузов в Россию после приватизации
Сюжет
Война санкций

Эстонская компания Operail AS после приватизации вновь начала осуществлять поставки грузов в Россию, что ранее ей запрещали делать власти страны. Об этом сообщил портал ERR.

В компании отметили, что действия грузоперевозчика не нарушают режим санкций: товары поставляются до границы с Россией, где их перехватывает российский перевозчик.

«Если учитывать, что Operail — эстонский перевозчик и важный работодатель, то таким образом мы улучшаем жизнь своих работников и увеличиваем налоговые поступления в государственный бюджет», — отметила член правления компании Мерле Курвитс.

В Эстонии призвали свести к нулю число неграждан
Политика
Таллин, Эстония

В декабре 2022 году власти Эстонии запретили Operail поддерживать деловые отношения с компаниями из России и Белоруссии, а также поручили ей найти новые направления бизнеса. Экс-премьер страны Кая Каллас тогда также заявила, что не считает правильным, чтобы государственная железнодорожная транспортная компания начала перевозку российского никеля, который не попадает под санкции, в Финляндию. Ограничения эстонских властей перестали действовать после завершения приватизации компании в декабре 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Эстония Россия грузоперевозки
Материалы по теме
Россияне и финны стали активней продавать недвижимость в Эстонии
Общество
В Эстонии призвали свести к нулю число неграждан
Политика
Эстония направит более €30 млн на укрепление границы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
На Украине сообщили о повреждении административного здания в КиевеПолитика, 10:30
Вратарь забросил шайбу и установил рекорд в НХЛСпорт, 10:26
У кормы потерпевшего крушение танкера собрали около 14 т мазутаОбщество, 10:22
WP описала «переполох» из-за решения Трампа изменить место инаугурацииОбщество, 10:20
5 способов поставить цели на 2025 год, если вы выгорели — Fast CompanyPro, 10:16
Касаткина и Кудерметова впервые вышли в четвертый круг Australian OpenСпорт, 10:10
На Камчатке 36 человек заразились гепатитом в онкодиспансереОбщество, 10:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Экс-министр экологии предупредил о «языках мазута» в Турции и ГрузииПолитика, 10:00
Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 23% годовыхИнвестиции, 10:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:58
TikTok назвал условие продолжения работы в СШАТехнологии и медиа, 09:46
Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь УкраинеПолитика, 09:36
Кличко сообщил о повреждении входа на станцию метро после взрывов в КиевеПолитика, 09:14