Приватизированная эстонская компания возобновила перевозки в Россию
Эстонская компания Operail AS после приватизации вновь начала осуществлять поставки грузов в Россию, что ранее ей запрещали делать власти страны. Об этом сообщил портал ERR.
В компании отметили, что действия грузоперевозчика не нарушают режим санкций: товары поставляются до границы с Россией, где их перехватывает российский перевозчик.
«Если учитывать, что Operail — эстонский перевозчик и важный работодатель, то таким образом мы улучшаем жизнь своих работников и увеличиваем налоговые поступления в государственный бюджет», — отметила член правления компании Мерле Курвитс.
В декабре 2022 году власти Эстонии запретили Operail поддерживать деловые отношения с компаниями из России и Белоруссии, а также поручили ей найти новые направления бизнеса. Экс-премьер страны Кая Каллас тогда также заявила, что не считает правильным, чтобы государственная железнодорожная транспортная компания начала перевозку российского никеля, который не попадает под санкции, в Финляндию. Ограничения эстонских властей перестали действовать после завершения приватизации компании в декабре 2024 года.
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