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Общество ,  
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Вильфанд предупредил три округа России о морозах до минус 49 градусов

Температура воздуха опустится на 4-15 градусов ниже нормы в трех округах России в выходные и на следующей неделе, столбик термометра там упадет до минус 29-49 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Будет значительное понижение температуры на севере Урала и Поволжья. В Пермском крае 21 и 22 января температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, она будет достигать 25-29 градусов мороза. В Ямало-Ненецком автономном округе с 19 по 22 января — на 5-14 градусов температура ниже нормы, абсолютные значения будут достигать 37-44 градусов ниже нуля», — рассказал синоптик.

Ниже нормы на 10-15 градусов температура воздуха будет и на Таймыре — с 18 по 22 января там ожидается минус 45-49 градусов. Эвенкийский район Красноярского края в эти же даты ждут морозы минус 41-45 градусов (ниже нормы на 4-9 градусов), в Туруханском районе термометр покажет 40-42 градуса (ниже нормы на 7-12 градусов).

«По-настоящему сильные морозы», — резюмировал Вильфанд.

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Ранее Вильфанд заявил, что до конца января на большей части территории России прогнозируется очень теплая погода. «Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, за первые 12 дней с начала января воздух в Москве прогрелся настолько, что сейчас этот показатель превышает норму на 5 градусов. Кроме того, с 15 января в столице снова ожидают оттепель.

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Персоны
Роман Вильфанд морозы Урал Сибирь Красноярский край
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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